Омск, 1 сентября, 2021, 19:35 — ИА Регнум. 1 сентября состоится матч Кубка Открытия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Омский «Авангард» сыграет с московским ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 18:55 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Скамейка ХК «Авангард»

Составы команд:

«Авангард»: Грубец, Демченко, Цегларик, Найт, Якупов, Емелин, Покка, Толчинский, Паре, Косов, Береглазов, Каски, Комаров, Шевченко, Грицюк, Готовец, Гончаров, Дедунов, Каблуков, Жарков, Брюквин.

ЦСКА: Рейдеборн, Федотов, Киселевич, Блажиевский, Дальбек, Сергеев, Сведберг, Нестеров, Макаров, Гилмор, Попов, Андронов, Карнаухов, Слепышев, Нордстрем, Григоренко, Окулов, Валльмарк, Плотников, Соркин, Мингачев, Сошников.

В последний раз «Авангард» и ЦСКА встречались в финале Кубка Гагарина 2021. По результатам шестиматчевого противостояния омская команда стала победителем турнира.