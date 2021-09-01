Москва, 1 сентября, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Объём ВВП России за первое полугодие 2021 года увеличился на 4,8% в годовом выражении. Такие данные приводит 1 сентября Росстат.

Investprofit.info ВВП России

Согласно последней оценке ведомства, в I квартале текущего года ВВП России сократился на 0,7%, а во II квартале — вырос на 10,3%.

Сообщается, что за первое полугодие сельское хозяйство выросло на 0,4% в годовом выражении, промышленное производство — на 4,4%, розничный товарооборот — на 9,3%, пассажиропоток — на 36%.

Напомним, по прогнозу Минэкономразвития, рост российской экономики по итогам 2021 года должен составить 3,8%