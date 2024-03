Нью-Йорк, США, 1 сентября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Американский певец и музыкант Джереми Айви выпустил новый сингл «All Kinds Of Blue», записанный с его женой и коллегой-артисткой Марго Прайс, сообщает портал The Line Of Best Fit.

«All Kinds Of Blue» — это первый новый материал Айви с момента выхода прошлогоднего альбома «Waiting Out The Storm», в котором он объединился со своей женой Марго Прайс, отмечая ее первый релиз с тех пор, как она выпустила «Red Temple Prayer (Two-Headed Dog)» Роки Эриксона в июне. Прайс говорит: «Мне всегда так нравилась эта песня Джереми. На самом деле, однажды я поставила его в затруднительное положение и попросила сыграть ее для Джона Прайна, и ему это тоже понравилось. Это был действительно особенный момент, потому что я знаю, что песни Джереми необычны, но я думаю, что именно это делает их блестящими».

Марго Прайс — американская певица, кантри-музыкант, автор и исполнитель. Номинант и лауреат нескольких музыкальных премий. В декабре 2020 года получила номинацию на премию Грэмми в категории «Лучшему новому исполнителю».