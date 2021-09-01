Пекин, 1 сентября, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Американским властям не следует относиться с Китаю как к врагу, заявил 1 сентября китайский министр иностранных дел Ван И на онлайн-переговорах со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри.

Kremlin.ru Ван И

Указав на серьёзный спад в отношениях двух стран за последние годы, Ван И возложил ответственность за это ухудшение на Вашингтон, ведь «нельзя злоупотреблять односторонними действиями» без последствий.

Чтобы не повторять ошибок, американской стороне следует пересмотреть свой подход в отношении Китая, отметил Ван И, после чего добавил:

«Соединённым Штатам следует перестать рассматривать нашу страну в качестве угрозы и соперника, нужно прекратить оказывать на нас давление по всему миру».