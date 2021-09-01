Вашингтон, 1 сентября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Американская телеведущая и комик Эллен Дедженерес приобрела недвижимость после заявления об уходе из собственного шоу. Об этом 31 августа сообщило издание The New York Post.

Скриншот с YouTube Эллен Дедженерес

По данным СМИ, новый дом Дедженерес и её супруги, актрисы Порши Де Росси, обошёлся им в $8,5 млн (около 620 млн рублей). Общая площадь жилья составляет 1,4 тыс. квадратных метров.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2021 года коллеги и подчинённые Эллен Дедженерес обвинили её в эмоциональном насилии. После этого ведущая сообщила об уходе из собственного ток-шоу.