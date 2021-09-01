Барселона, Испания, 1 сентября, 2021, 19:25 — ИА Регнум. 31-летний центральный полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич может перейти в один из клубов Российской Премьер-лиги. Об этом 1 сентября сообщило издание RAC 1.

Juventus.com Миралем Пьянич

Источник сообщает, что футболист ведет переговоры с клубами из турецкой Суперлиги. Также не исключается вариант возвращения Пьянича в туринский «Ювентус».

В прошедшем сезоне Миралем Пьянич принял участие в 28-ми матчах во всех турнирах, в которых получил три желтые карточки.

Пьянич перешел в «Барселону» 1 сентября 2020 года из «Ювентуса». Сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Текущее соглашение боснийского полузащитника с «сине-гранатовыми» рассчитано до конца сезона 2023/24.

Ранее сообщалось, что новый тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заинтересован в возвращении боснийского полузащитника в составе туринского клуба.