Вашингтон, , 19:22 — REGNUM Президент США Джозеф Байден заявил, что теряет терпение, ожидая начало встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом Байден сообщил 1 сентября на своей странице в Twitter.

«Я с трудом терплю, ожидая возможности приветствовать сегодня в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского, чтобы подтвердить поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины», — написал Джозеф Байден.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что на 21:00 мск запланирована встреча украинского президента с Байденом.

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