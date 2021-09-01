Астана, 1 сентября, 2021, 19:19 — ИА Регнум. 1 сентября в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена» сборная Казахстана по футболу в рамках четвертого тура группы D отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 сыграла вничью со сборной Украины. Основное время противостояния завершилось со счетом 2:2. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Александр Зинченко

Первый мяч на второй минуте встречи забил форвард «Бенфики» Роман Яремчук — 0:1. На 74-й минуте Руслан Валиуллин сравнял счет после передачи Асхата Тагыбергена — 1:1. Через 16 минут 20-летний нападающий «Шахтера» Даниил Сикан вновь вывел гостей вперед — 1:2. В компенсированное время Валиуллин оформил дубль и установил окончательный счет — 2:2.

Статистика матча (Казахстан/Украина)

Удары 9/16

Удары в створ 6/9

Владение 40%/60%

Угловые ¾

Нарушения 11/8

Составы команд:

Казахстан: Покатилов, Малый, Валиуллин, Быстров, Марочкин, Логвиненко, Куат (Вороговский, 84'), Тагыберген (Оразов, 90'), Васильев (Жуков, 90'), Шушеначев (Аймбетов, 60'), Нургалиев (Зайнутдинов, 60').

Украина: Пятов, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Забарный, Соболь (Сикан, 82'), Сидорчук (Шапаренко, 75'), Зинченко, Ярмоленко, Буяльский (Малиновский, 58'), Яремчук (Цыганков, 58').

Сборная Украины с четырьмя очками осталась на второй позиции в турнирной таблице группы D. Сборная Казахстана, набрав второе очков, поднялась на четвертое место.