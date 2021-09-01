Тюмень, 1 сентября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. В Тюмени осужден житель Санкт-Петербурга за кражу более 12,9 млн рублей из банкомата. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Банкомат

Установлено, что 46-летний обвиняемый в октябре 2016 года на автомобиле приехал в Тюмень ради вскрытия банкомата. В ночь с 1 на 2 ноября 2016 года он взломал банкомат на ул. Республики и украл более 12,9 млн рублей. После этого скрылся. В апреле вора задержали в Санкт-Петербурге.

Сул признал гражданина виновным по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража») и назначил ему наказание в виде трёх лет заключения в колонии общего режима.