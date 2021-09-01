Вашингтон, 1 сентября, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Американский геймдизайнер и сценарист Крис Авеллон рассказал, что игра Avowed от Obsidian Entertainment теряет разработчиков. Об этом он сообщил 1 сентября на своей странице в Twitter.

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https://twitter.com/ChrisAvellone/status/1432964806772813824

По словам Авеллона, ведущего дизайнера Avowed и художественного руководителя игры «перекинули» на другой проект Obsidian Entertainment — симулятор выживания Grounded. Помимо этого, руководителя разработки уже успели «заменить», а несколько сотрудников студии уволились по собственному желанию.

Напомним, что анонс Avowed состоялся в 2020 году. Игра должна выйти на PC и Xbox Series X/S, но у неё пока нет даже примерной даты выхода.