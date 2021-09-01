Сысерть, Свердловская область, 1 сентября, 2021, 19:31 — ИА Регнум. В Сысерти (Свердловская область) прокуратура проводит проверку деятельности городского хлебокомбината. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Хлеб

Прокуратура начала проверку после обращения Сысертского центра занятости, где заявили о возможных нарушения трудового законодательства на производстве.

«Установлено, что у ООО «Сысертский хлебокомбинат», ООО «Каравай», а также у индивидуального предпринимателя Артемьева Д.Ю. перед работниками образовалась задолженность по выплате заработной платы», — сказали в надзорном ведомстве.

Ранее аналогичную проверку начал Следственный комитет.

В прокуратуре добавили, что ранее завод попадался уже на невыплате зарплаты — в марте 2021 года после реакции надзорного ведомства комбинат выплатил более 3,7 млн рублей работникам и уволенным сотрудникам. Были и другие подобные случаи.

Как сообщало ИА REGNUM, работники завода сообщили, что предприятие прекратило работу 1 сентября.