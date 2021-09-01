1 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 19:52 — REGNUM Закон Техаса, запрещающий аборты после шести недель беременности, вступил в силу 1 сентября, но Верховный суд все еще может принять решение по экстренной апелляции, чтобы приостановить действие закона.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Если закон, не делающий исключений для беременностей, наступивших в результате инцеста или изнасилования, останется в силе, то он станет самым строгим ограничением на аборты в США с 1973 года, когда Верховный суд легализовал аборты во всех штатах.

Данный закон не только запрещает аборты, но и позволяет любому человеку, кроме государственных служащих, подать в суд на того, кто делает, помогает или оплачивает аборт, тем самым нарушая закон.

Отметим, что штат не криминализирует аборты, но устанавливает жесткие гражданские санкции, в том числе штраф в размере не менее $10 тыс.

Американские пользователи Twitter обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News и The New York Times.

«Этот закон мог быть написан талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Огромный шаг назад для женщин нашей страны», — считает @TheKrain.

«Спасибо, что наконец-то сообщили об этом тогда, когда стало слишком поздно. Думаю, права женщин в Афганистане важнее, чем права женщин дома», — пишет @MTrollbots под постом The New York Times.

Портрет четы Арнольфини. Ян ван Эйк. 1434

«Часто женщины даже не подозревают о беременности после 6 недель, потому что не у всех женщин регулярные месячные, и они не могут узнать об этом так рано. Этот закон игнорирует науку, медицину и реальность, чтобы проталкивать религиозное теократическое мнение о том, что женщины — это наседки, которые должны вынашивать ребенка до срока», — осуждает @lawhawk.

«Хотелось бы узнать, как к этому относятся мужчины в Техасе. Приготовьтесь стать отцом, нравится вам это или нет!» — отмечает @tuxedosrevenge.

«Попытка создать целую бизнес-модель охоты на женщин, как на ведьм», — указывает @Luckytrapt.

«Я рожала 3 раза и никогда не узнавала, что беременна, в течение 8 недель», — рассказывает @Starryillusionz.

«То же самое со второй беременностью, когда я узнала о ней на 13-й неделе, и с третьей — на 11-й неделе», — отвечает @mimicassidy.

«Независимо от того, как кто-либо относится к абортам, это плохой закон. Закон, позволяющий людям судиться друг с другом из-за того, что они просто подвезли женщину до клиники, где делают аборт, кажется мне неправильным», — заявляет gentlemanhunter.

«Очевидно, они услышали от Бога, что жизнь начинается после 6 недель. Интересно, спрашивали ли они Бога о чем-нибудь, кроме того, когда начинается жизнь?» — комментирует @OL_OZz.

«Компании по прерыванию беременности, которые просят Верховный суд вмешаться, заявили, что принятие закона уменьшит количество абортов на 85% в Техасе и заставит многие клиники закрыться. Это именно то, что мы хотели бы видеть», — пишет sonnyinlv421.

«Они должны перестать говорить, что большинство женщин не знают о беременности через шесть недель. Большинство подозревают об этом через две или три недели, когда у них пропадают месячные. Это легко проверить. Домашние тесты отлично работают», — считает Selkie614.

«Большинство абортов делается для удобства или для сохранения «образа жизни» матери», — осуждает Foxhokk.

Рафаэль Санти. Портрет беременной женщины (Донна Гравида). 1505-1506

«Я выступаю против абортов на поздних сроках беременности, не имеющих медицинской необходимости, но считаю, что женщины обладают телесной автономией и из них не следует делать инкубатор. В течение первого триместра, когда плод явно нежизнеспособен, мне кажется разумным, что женщина может принять любое решение, которое она считает лучшим для себя», — размышляет IndieXDem.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году одиннадцатый ежегодный опрос Marist об отношении жителей США к абортам показал, что подавляющее большинство поддерживают существенные ограничения на аборты.

Выяснилось, что 55% жителей США в целом относят себя к т.н. «pro-choice» («за выбор», как называют себя сторонники абортов), 38% — к «pro-life» («за жизнь», или противники этой практики), и 7% не определились. Из «pro-life» подавляющее большинство (70%) — республиканцы, из «pro-choice» большинство — демократы (75%).