Москва, 1 сентября, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Круглый стол «Кульминация избирательной кампании 2021: рейтинги партий и прогнозы итогов за две недели до выборов» состоится в Москве 2 сентября по адресу Зубовский бульвар, 4, строение 1 в 15:00.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Мероприятие проводит Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ). В программе обсуждение следующих вопросов:

Каковы рейтинги участников предвыборной гонки за две недели до голосования?

Какие общественно-значимые темы могут стать факторами роста рейтингов партий?

Каких активностей стоит ожидать от участников выборов в ближайшие полмесяца?

Экспертами круглого стола являются: руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.