Вашингтон, 1 сентября, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Известный американский геймдизайнер и сценарист Крис Авеллон предложил Илону Маску приобрести игровую франшизу Fallout. Об этом он написал на своей странице в Twitter 1 сентября.

Fallout

https://twitter.com/ChrisAvellone/status/1432853667112054784

По словам Авеллона, если Маск выкупит Fallout, то сценарист будет работать над франшизой бесплатно. Даже, если для этого придётся «прогуляться по поверхности Марса без шлема».

Напомним, что Fallout — это серия ролевых игр, события которых разворачиваются в альтернативных США после ядерной войны. Крис Авеллон работал над сценарием второй части франшизы.