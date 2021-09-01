Москва, , 19:05 — REGNUM Отказ Украины пропускать через границу автомобили с госномерами Приднестровья возмутителен и наносит вред всем жителям региона, указано в распространенном 1 сентября комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«С 1 сентября 2021 года Украина закрыла доступ на территорию страны приднестровскому автотранспорту без так называемых нейтральных номеров, реально оформленное количество которых, к слову, сейчас многократно ниже потребностей 120 тыс. автовладельцев левобережья Днестра. Данный возмутительный шаг Киева наносит удар по интересам всех жителей региона, включая десятки тысяч украинских граждан», — отмечает Захарова.

Она подчеркнула, что очередная блокада, устроенная Киевом, негативно скажется на урегулировании конфликта на Днестре и аннулирует усилия по его позитивной динамике.

«Тем самым Украина полностью дискредитирует себя как гаранта и посредника в работе «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса приднестровского урегулирования (формат «5+2»)», — заявила Мария Захарова.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ отметила, что блокада и изоляция мирного населения «становится «фирменным знаком» политики нынешнего руководства Украины, зачастую вопреки собственным интересам выполняющего указания зарубежных кураторов».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября Киев ввёл запрет на въезд и транзит через территорию Украины автомобилей с номерными знаками Приднестровской Молдавской республики (ПМР).

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