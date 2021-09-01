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«Политическая жизнь Украины»
Талибы* определились с главой правительства Афганистана
*Талибы — запрещённая в России организация
Кабул,
1 сентября 2021, 19:02 — REGNUM Главой правительства Афганистана талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначили Хайбатуллу Ахундзаду — своего верховного лидера, передаёт 1 сентября Tolo News.
Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)
Напомним, состав нового правительства Афганистана талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) огласят через два дня — 3 сентября. Они назначают своих ставленников в регионы, например в провинцию Панджшер.
Кроме того, они назначили ряд министров: афганский МИД возглавит Абдул Гани
Барадар, полицию — Халифа Хаккани, минобороны — мулла Якуб.
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История вопроса
В Афганистане возникла критическая ситуация: 14 августа 2021 года боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватив несколько крупных городов (Газни, Кандагар, Герат, Лашкаргах, Фирузкух), почти вплотную подошли к столице государства – Кабулу. Европейские страны и США в спешном порядке эвакуируют дипломатов. Потери среди мирного населения уже составили более тысячи человек, сотни граждан вынуждены покинуть свои дома.