* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 19:02 — REGNUM Главой правительства Афганистана талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначили Хайбатуллу Ахундзаду — своего верховного лидера, передаёт 1 сентября Tolo News.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Напомним, состав нового правительства Афганистана талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) огласят через два дня — 3 сентября. Они назначают своих ставленников в регионы, например в провинцию Панджшер.

Кроме того, они назначили ряд министров: афганский МИД возглавит Абдул Гани Барадар, полицию — Халифа Хаккани, минобороны — мулла Якуб.

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