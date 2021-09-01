Коми, 1 сентября, 2021, 18:57 — ИА Регнум. В Коми вакцинацию от COVID-19 завершили более 221 тысяч человек. Об этом в своем видеообращении заявил глава республики Владимир Уйба.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация

«В республике регистрируется «Дельта-штамм», он очень заразен и опасен для детей. Лучший способ их защитить — вакцинироваться нам, взрослым», — подчеркнул чиновник.

По его словам, в регионе создан запас антиковидной вакцины в 142 тысяч доз. Этого, как отметил Уйба, хватит более чем на месяц.

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Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике необходимо привить не менее 360 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми вакцинацию завершили 70% работников сферы образования.