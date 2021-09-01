Киев, 1 сентября, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Из-за проблем с накоплением угля Украина может оказаться в ситуации, когда без импорта из России и Белоруссии пройти осенне-зимний период будет невозможно в принципе.

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Об этом 1 сентября заявил украинский эксперт, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Эксперт напомнил, что, согласно официальной информации, по состоянию на 30 августа на складах ТЭС Украины находится 720 тыс. тонн угля, что в 2,2 раза меньше, чем предусмотрено утвержденным министерством энергетики графиком накопления топлива. По его словам, низкие запасы угля являются следствием ценовых провалов, имевших место в апреле-июле нынешнего года.

Омельченко обращает внимание, что одним из обязательных условий для присоединения ОЭС Украины к европейской сети ENTSO-E (один из официальных приоритетов правительства) является работа в автономном режиме, и с импортом из РФ и Белоруссии это станет «невыполнимой миссией».

ИА REGNUM напоминает, что ранее в «Укрэнерго» заявили, что ситуация с накоплением угля на складах ТЭС Украины, несмотря на все заявления об импорте топлива, кардинально не меняется и остается критической.

В разгар прошлого отопительного сезона Украина осталась без запасов угля и спасла свою энергосистему от коллапса только благодаря поставкам угля и электроэнергии из России.