Лос-Анджелес, США, 1 сентября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Представитель Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)Роберт Марик рассказал, что киностудия заинтересована в разработке видеоигр по своим кинофраншизам. Об этом 1 сентября сообщает портал gamesindustry.biz.

Цитата к/ф «Робокоп». реж.Пол Верховен . 1987. США Робокоп

По словам Марика, MGM вдохновляется успехами Disney и Warner Bros. — в качестве наиболее выдающегося примера он назвал игру Spider-Man от Insomniac Games. Сейчас студия уже работает над несколькими проектами по своим франшизам, но в будущем также хочет перенести в виртуальное пространство фильмы «Зловещие мертвецы: Армия тьмы» и «Клоуны-убийцы из космоса».

Напомним, что сейчас MGM в сотрудничестве с IO Interactive создаёт игру про приключения Джеймса Бонда. Помимо этого, недавно состоялся анонс игры Robocop: Rogue City об известном роботе-полицейском.