Минск, 1 сентября, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Международный арбитражный суд в Гааге опубликовал решение, согласно которому Белоруссия обязана выплатить российской компании $22,5 млн российской компании «Манолиум-Процессинг» в качестве компенсации за отъём собственности и несправедливое обращение с инвестором. Ранее белорусский суд признал обоснованность разрыва инвестиционного договора с российской компанией.

tracy collins В суде

Мингорисполком в 2003 году заключил с «Манолиум-Процессинг» инвестдоговор на застройку земельного участка в самом центре белорусской столицы — в районе площади Победы. Обременением инвестора стало строительство коммунальных объектов, что российская компания сделала.

После этого белорусские чиновники заявили о расторжении договора и экспроприировали недвижимость. Лакомый земельный участок был передан лояльной к властям группе компаний «А-100», скандально известной по истории с «белорусизацией» своей сети АЗС.

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Экономический суд Минска признал законность такого решения минского горисполкома (поддержанного министерством экономики и другими ведомствами) в 2014 году. Однако российский инвестор не посчитал его справедливым, обратившись в международных арбитраж в Гааге.