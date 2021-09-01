Москва, , 18:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил Владлена Семиволоса новым послом России в Уганде. Соответствующий указ глава государства размещён 1 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Семиволоса Владлена Станиславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Уганда», — говорится в документе.

Другим указом президент освободил Александра Полякова от должности посла в Уганде и по совместительству в Южном Судане, которую он занимал с 2016 года.

Владлен Семиволос родился в 1961 году, на дипломатической службе с 1983 года. Занимал должность посла России в Брунее, работал заместителем директора Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД России.