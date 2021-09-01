Вашингтон, 1 сентября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Одного психологического момента в поддержке Украины со стороны НАТО мало, заявил президент страны Владимир Зеленский во время своего визита в США, передаёт 1 сентября «Украина 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

Отметив, что украинцы видят и ценят «поддержку» со стороны НАТО, ведь «они не одни» перед лицом российской угрозы — они с «партнёрами», украинский президент назвал обещания со стороны альянса «о присутствии» «правильным психологическим шагом».

По его словам, эта позиция НАТО демонстрирует, без применения оружия, что «альянс сотрудничает с Украиной». В связи с этим Зеленский так обозначил видение Киева:

«Поэтому, как психологический шаг, я считаю, что это неплохо. Достаточно ли этого? Считаю, что нет».