Подгорица, 1 сентября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. В Черногории была основана новая политическая партия «Гражданское движение Черногории», и Елена Радонич была избрана ее председателем, сообщает вещатель RTCG.

Черногория

На странице партии в Facebook было объявлено, что она была основана 30 августа, и что Демир Ходжич и Эдин Шаркинович были избраны вице-президентами.

В «Гражданском движении» заявили, что партия возникла из-за необходимости предоставить гражданам «третий путь». «Путь примирения Черногории и утверждения наднациональной идентичности, социально-политической стабильности, более быстрого и устойчивого экономического развития», — говорится в заявлении партии.

По их словам, хотя процесс смены правительства начался после 30 августа 2020 года, но граждане не почувствовали существенных изменений, и нет никаких признаков того, что произойдут серьезные изменения, и что общественно-политическая обстановка еще более нестабильна.