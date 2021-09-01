1 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление советника главы офиса президента Украины и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексея Арестовича, пригрозившего «лупить Россию со страшной силой» всем имеющимся в распоряжении украинской армии вооружением, если Россия «будет навязывать» военные действия.

Оксана Переможенко, , 19:20 — REGNUM Советник главы офиса президента Украины и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексей Арестович пригрозил «лупить Россию со страшной силой» всем имеющимся вооружением, если Россия якобы «будет навязывать» военные действия. Об этом чиновник заявил в интервью журналисту Роману Цимбалюку.

Война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы прекрасно понимаем, что если россияне навяжут боевые действий в любом варианте — с территории Беларуси, с Крыма, по всему периметру, мы будем лупить их со страшной силой всем, что есть», — пообещал Арестович.

Он также добавил, что после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон у Киева появится ещё «много чего» для «войны с Россией».

«У нас много есть и много чего будет скоро, судя по результатам визита в Америку. В Кремле это прекрасно знают», — сказал он.

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Заявление Арестовича обсудили читатели издания «Шарий.net» на страницах издания в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие раскритиковали советника главы офиса президента Украины, назвав заявление провокационным и указав на то, что Украине лупить-то и нечем.

«Лупить со страшной силой» — значит будут продолжать воровать и наживаться, прикрываясь конфликтом…» — отметил Milan M.

«Ещё раз говорит от том, что Украина — страна, созданная с 2014 года антироссийским инструментом воздействия», — пишет Irina P.

«В случае конфликта сам где будешь? Может, хватит смертей молодых людей, лучше не провоцируйте», — призвал Владимир С.

«Такое ощущение, что вся страна в клоунов превратилась. Во всяком случае те, кто наверху…» — добавила Инесса А.

«Кого лупить, юродивые?! Главное, чтоб потом Арестович и вся шобла либо успели до Борисполя добежать, либо караваи напечь для встречи», — смеется Слава Н.

«Моська лает на слона. Куда они все денутся, когда обратка прилетит?» — поинтересовался Виктор В.

Солдаты ВСУ. Mil.gov.ua

«Чем «лупить»?! Резиновыми лодками?! Или «джавелинами», на покупку которых США дают нам кредит, чтобы мы за этот кредит покупали у них это бэушное дерьмо?! Это недоразумение хоть само понимает, что буровит?! Связываться с ядерной державой может… имбецил… Или он думает, что будет в погребе отсиживаться? Господи, за что Бог наделил Украину такими убогими?!» — эмоционально отреагировал Вадим М.

«Пока они только русскоязычных пенсионеров лупят, не выплачивая им пенсии», — отметил Rostislav A.

«Седьмой год «воюют» и седьмой год заранее *рутся в штаны от мысли, что Россия вдруг нападет», — добавил Edok B.

«Плеваться из-за недостроенного забора — вот потолок Украины и, в частности, её так называемой армии. Что и подтвердили тренировки шапито (парада) и скулеж на них. Завтра парни на территории России заведут прогреть двигатели танков, а на территории Украины опять начнётся: помогите, хулиганы зрения лишают…» — пишет Сергей Евгеньевич.

«Смешно слышать подобное от моськи в отношении слона. Из чего собираетесь лупить, если у вас ничего нет, а Запад если и даст, то запретит использовать, как с «джавелинами», — написал Alex E.

«Я, конечно, все понимаю, — политика партии, все дела, но это как-то чересчур», —подытожил Михаил Г.

Отметим, аналогичное заявление Алексей Арестович делал и ранее.

Напомним, на Украине в 2014 году произошел антиконституционный переворот, прекративший существование законной власти в стране. После этого Крым принял решение воссоединиться с Россией. В свою очередь, жители Донбасса выступили против государственного переворота на Украине и также не пожелали оставаться в составе Украины, объявив о создании Донецкой и Луганской народных республик, ориентированных на РФ. Против республик Донбасса в апреле 2014 года Киев развязал войну, которая длится по сей день. Дабы снять с себя ответственность за развязанную в Донбассе войну, украинская пропаганда придумала миф о том, что в Донбассе армия Украины уже восьмой год якобы «воюет» с армией России. Параллельно с этим на Украине часто говорят о том, что Россия якобы только «собирается напасть» на Украину.