Москва, 1 сентября, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Телеведущая и певица Ольга Бузова назвала себя «завидной невестой» из-за суммы своих доходов. Об этом сообщило издание Peopletalk.

Instagram.com/buzova86 Ольга Бузова

По словам Бузовой, ежемесячно ей необходимо зарабатывать не менее пяти миллионов рублей из-за трат «на обеспечение себя, семьи, творчества» и всей команды. Артистка также призналась, что предварительная стоимость её предстоящего концерта в Сrосus Сitу Наll составляет 30 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что будущее выступление Ольги Бузовой в Сrосus Сitу Наll называется «Вот она — Я!». Оно представляет собой «не просто концертное шоу, а целую театральную постановку с уникальной хореографией, светом и видеоинсталляциями».