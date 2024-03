Вашингтон, 1 сентября, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Microsoft представила игры, которые в ближайшее время пополнят библиотеку сервиса Game Pass. Полный список был опубликован 1 сентября на официальном сайте компании.

Microsoft Xbox Game Pass

В библиотеку Game Pass добавят игры Craftopia, Final Fantasy XIII, Signs of the Sojourner, Surgeon Simulator 2, Crown Trick, Breathedge, Nuclear Throne и The Artful Escape. Все они будут доступны и на PC, и на консолях Xbox.

Microsoft также рассказала, что уже 13 сентября из сервиса уберут Red Dead Online. А, начиная с 15 сентября, библиотеку Game Pass покинут Company of Heroes 2, Disgaea 4, Forza Motorsport 7, Hotshot Racing, The Dark Crystal: Age of Resistance и Thronebreaker: The Witcher Tales.