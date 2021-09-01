Сысерть, Свердловская область, 1 сентября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. В Свердловской области тушат пожар, разгоревшийся в посёлке Коптяки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

66.mchs.gov.ru Пожар

На улице Солнечной загорелся частный жилой дом, но огонь быстро перекинулся по деревянным конструкциям на соседние постройки.

«По оперативной информации горят два частных жилых дома, две бани и надворные постройки», — уточнили в МЧС.

Сведений о пострадавших нет. С огнём борются 11 единиц техники и 29 человек личного состава.