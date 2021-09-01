Москва, , 18:33 — REGNUM Тема прав человека в Крыму регулярно и сознательно вбрасывается в международную повестку вовсе не потому, что ситуация там чем-то отличается от остальной России или от большинства стран мира, просто кому-то трудно принять демократический выбор крымчан, вызывающий откровенное геополитическое озлобление, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Если ООН хочет разобраться с проблемами крымчан, предметом ее пристального внимания должно быть два кардинальных нарушения прав жителей полуострова: непризнание свободного волеизъявления Крыма рядом стран и организация вследствие этого экономической блокады по политическим причинам, а также лишение доступа населения к питьевой воде», — указал сенатор в Facebook.

Испытываешь неловкость за руководство самой авторитетной международной организации мира — ООН, когда оно позволяет публиковать от своего имени одиозные документы о положении с правами человека в регионах, в которых составители документов не были лично, отметил также Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, доклад о якобы имеющихся на территории Крыма нарушениях прав человека, который опирается на собранную дистанционно с территории Украины информацию, подготовил генсек ООН Антониу Гутерреш.

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