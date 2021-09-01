Киев, 1 сентября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Контракты на сумму два с половиной миллиардов долларов подписаны «Укроборонпромом» и компаниями США, сообщили 1 сентября в пресс-службе украинского концерна.

А.В. Сиденко ИА Красная Весна Оружие

Уточняется, что контракты заключены в ходе визита украинской делегации в США. В составе делегации находится гендиректор «Укроборонпрома» Юрий Гусев.

Договорённости заключены с американской компании Lockheed Martin Corporation в сфере военно-промышленного комплекса, с компанией Harris Global Communications Inc., входящей в группу компаний L3Harris Technologies — одним из мировых лидеров оборонных технологий.

Также подписано соглашение с GLOBAL ORDNANCE — компанией-поставщиком оборонной продукции в разные страны мира и с международной компании DAY & ZIMMERMANN LONE STAR LLC.