Киев, 1 сентября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин намерен в скором времени осуществить визит на Украину, чтобы конкретизировать планы военного сотрудничества между странами.

Ллойд Остин

Об этом в Вашингтоне заявил 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский напомнил, что ранее Вашингтон и Киев подписали важные документы, которые касаются увеличения военной помощи и военного сотрудничества, но это рамочные соглашения, которые еще предстоит наполнить конкретикой.

«Я понимаю конкретные вещи, эта сделка будет расписана по деталям. Мы ожидаем министра Остина в Киеве с визитом… Он обещал мне, что будет», — отметил президент.

Он не уточнил даты визита, но добавил, что уже осенью этого года над конкретикой «будут работать две команды (украинская и американская)».

ИА REGNUM напоминает, что накануне в присутствии Зеленского было подписано военное соглашение, как заявлено, «определяющее новый этап сотрудничества Украины и США в сфере обороны и безопасности». Рамочное соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства подтверждает ключевые принципы и определяет амбициозные цели двусторонних отношений Украины и США в сфере обороны.

Ранее сегодня стало известно, что украинские дипломаты уже работают над ответным визитом президента США Джо Байдена в Киев.