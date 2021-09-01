Ставрополь, 1 сентября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в День знаний открыли новое православное учебное заведение — Свято-Владимирскую гимназию. Она разместилась на территории собора святого равноапостольного князя Владимира в четырехэтажном здании в микрорайоне «Перспективный» города Ставрополя и будет давать знания учащимся с 1 по 4 классы.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Православная церковь

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Директором и духовником учебного заведения назначен настоятель храма святого великомученика Артемия г. Михайловска, протоиерей Владимир Острожинский. Обучение в новой гимназии будет вестись на основе федерального государственного образовательного стандарта и в соответствии с основами православной веры и казачьей культуры.

Принявший участие в торжественной церемонии открытия учебного заведения губернатор края Владимир Владимиров поздравил школьников с началом учебного года и поблагодарил всех причастных к реализации этого проекта.