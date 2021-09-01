Варшава, 1 сентября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Релиз стратегической игры Iron Harvest на консолях Xbox Series X и PlayStation 5 состоится 26 октября 2021 года. Об этом сообщалось в ролике, опубликованном 1 сентября на YouTube-канале издания Gematsu.

King Art Games Iron Harvest

В новом трейлере разработчики показали весь контент, вышедший для Iron Harvest с момента релиза игры на PC. Сообщается, что он будет автоматически включён в версию для консолей нового поколения.

Напомним, что Iron Harvest — это стратегическая игра, события которой разворачиваются в «альтернативных 1920-х». Мир проекта вдохновлён картинами польского художника Якуба Ружальского.