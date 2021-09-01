Сыктывкар, 1 сентября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. В Коми вакцинацию от COVID-19 прошли 70% работников сферы образования. Об этом в своем видеообращении заявил глава республики Владимир Уйба.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

«Огромное им за это спасибо. Повторю, это делается прежде всего для безопасности наших детей», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми учебный год начался для 102 тысяч школьников и 52 тысяч дошкольников.