Штат Калифорния, США, 1 сентября, 2021, 20:54 — ИА Регнум. Директор по продуктам Google Андрей Дороничев сообщил об уходе из компании. Он написал пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте.

Скриншот с YouTube Андрей Дороничев

https://www.instagram.com/p/CTPiCi6FtYm/

«Сегодня мой последний день. Чувствуется странно: у всех заканчивается лето, а у меня — 14 лет. И гордость, и радость, и немного страшно», — поделился своими чувствами Дороничев. Он поблагодарил команду Google и сообщил, что будет «исследовать жизнь как инвестор, предприниматель и уличный музыкант».

ИА REGNUM напоминает, что Андрей Дороничев создал мобильную версию видеохостинга YouTube. В 2020 году он стал одним из гостей YouTube-шоу «вДудь» о Кремниевой долине (США).