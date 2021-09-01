Калуга, 1 сентября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. В Калуге 1 сентября филиал Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева пополнился 129 первокурсниками. Филиал академии является одним из ведущих вузов Калужской области. За 35 лет здесь подготовили восемь тысяч дипломированных специалистов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области «День знаний» в калужском филиале Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева.

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Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав обеспечивает всем студентам хорошую подготовку, которая делает их востребованными специалистами. За последние пять лет в филиале сделано многое по совершенствованию подготовки дипломированных специалистов, расширению материальной базы. Открылись специализации «Экологическое земледелие», «Луговые ландшафты и газоны» и «Кинология».

"Мы делаем все, чтобы обеспечить вас хорошей работой и создать условия для достойной жизни на селе, а вы настойчиво осваивайте секреты будущей профессии. Я надеюсь, что большинство студентов свяжут свою будущую жизнь с калужским сельским хозяйством. Гарантирую, что каждого ждет уникальное рабочее место, где вы будете по-настоящему востребованы», — заявил министр сельского хозяйства области Леонид Громов.