В Калуге 129 человек стали студентами филиала столичной сельхозакадемии
Калуга, 1 сентября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. В Калуге 1 сентября филиал Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева пополнился 129 первокурсниками. Филиал академии является одним из ведущих вузов Калужской области. За 35 лет здесь подготовили восемь тысяч дипломированных специалистов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.
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Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав обеспечивает всем студентам хорошую подготовку, которая делает их востребованными специалистами. За последние пять лет в филиале сделано многое по совершенствованию подготовки дипломированных специалистов, расширению материальной базы. Открылись специализации «Экологическое земледелие», «Луговые ландшафты и газоны» и «Кинология».