Киев, 1 сентября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. В офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского в настоящее время идет дискуссия по поводу переименования государства в «Русь-Украина».

Цитата из видео на YouTube Алексей Арестович

Об этом в комментарии изданию УНН сегодня, 1 сентября, сказал спикер украинской делегации на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе, советник руководителя ОП Алексей Арестович.

Арестович не смог сказать, будут ли вносить на рассмотрение Верховной рады соответствующий законопроект. Спикер отметил, что в лагере Зеленского идею о переименовании поддерживает «достаточное количество» чиновников.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Арестович заявил, что Украину нужно переименовать в «Русь-Украину». По его словам, главное — «самих себя убедить, а затем и весь мир, что современная Украина — это наследник Киевской Руси, тогда Россия «становится улусом Золотой Орды». Офис президента Зеленского официально эту инициативу пока не комментировал.

24 августа президент Зеленский заявил, что на Украине начнут отмечать новый праздник — День украинской государственности.

«Точкой отсчета мы считаем год учреждения Киева — столицы Киевской Руси — Украины, которую не зря называют местом, где все начинается», — уточнил президент.