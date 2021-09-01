Москва, 1 сентября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Российская столица является крупнейшим финансовым донором страны, заявил 1 сентября в Российском обществе «Знание» московский мэр Сергея Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

По словам главы города, из Москвы основная часть налогов поступает в федеральный бюджет, причём этих средств хватает, чтобы перечислять всем российским регионам 60% всех трансфертов.

«Москва является крупнейшим донором страны», — сказал Собянин. По его словам, в 2020 году «москвичи отдали другим регионам 800 млрд рублей», оставив себе только половину — 890 млрд.