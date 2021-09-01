Новосибирск, 1 сентября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. В регионах Сибирского федерального округа сегодня, 1 сентября, за парты сели более 2 миллионов детей, в том числе 240 тысяч первоклассников. Об этом сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента России в Сибири.

ИА REGNUM 1 сентября

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«По информации органов исполнительной власти регионов округа, новый учебный год все школы начнут в очном формате. Все общеобразовательные организации укомплектованы необходимыми дезинфицирующими средствами, антисептиками, средствами индивидуальной защиты, рециркуляторами», — говорится в официальном сообщении.

По официальным данным, в сибирских регионах действует 12,3 тыс. образовательных организаций, в том числе 5,6 тысячи школ.