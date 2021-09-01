Сыктывкар, 1 сентября, 2021, 18:06 — ИА Регнум. В Коми сегодня, 1 сентября, учебный год начался для 102 тысяч школьников. Об этом заявил глава республики Владимир Уйба.

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«Сегодня в республике более 52 тысяч ребятишек пошли в детские сады, 102 тысячи школьников сели за парты, а 42 тысячи студентов средних специальных и высших учебных заведений начали постигать азы будущих профессий. Помогать им будут почти 18 тысяч педагогов и преподавателей», — сообщил чиновник.

Он отметил, что на проведение ремонтов образовательных учреждений республики к учебному году потратили 750 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, школьник из Коми указал президенту Путину на ошибку во время открытого урока.