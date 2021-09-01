Бишкек, 1 сентября, 2021, 18:05 — ИА Регнум. Министерство экономики и финансов Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства о денежных вознаграждениях гражданам, сообщившим о коррупционных преступлениях.

Torange.biz Коррупция

Ведомство предлагает платить за информацию о коррупционных деяниях 10% от суммы, возмещенной коррупционерами в пользу государства по данному делу. Однако, сумма вознаграждения не будет превышать 1 млн сомов (865 тысяч рублей).

выплата денежного вознаграждения осуществляется при наличии следующих фактов (документов):

подтверждении факта предоставления соответствующим лицом информации о коррупционном правонарушении, подтвержденного решением комиссии;

вступлении в законную силу судебного акта;

возмещении материального ущерба государству, нанесенного коррупционным правонарушением.

В случае, если на основании информации о факте коррупции выявлено несколько преступлений, выплата единовременного денежного вознаграждения будет производиться только за преступление с наибольшим размером возмещенного ущерба.

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