Вашингтон, 2 сентября, 2021, 00:05 — ИА Регнум. Отец Бритни Спирс должен немедленно и без всяких условий отказаться от права распоряжаться имуществом дочери, заявил адвокат певицы в судебных документах. Об этом 1 сентября сообщает Reuters.

(сс) Mike Maguire Сторонники Бритни Спирс на акции #FreeBritney

Адвокат Мэтью Розенгарт обвинил отца поп-звезды Джейми Спирса в попытке выманить $2 млн в качестве гонорара его адвокатам и экспертам по работе со СМИ.

«Бритни Спирс не будет подвергаться вымогательству», — заявил Розенгарт в документах, поданных в Высший суд Лос-Анджелеса 30 августа.

Напомним, что ранее Джейми Спирс заявил, что откажется от контроля над состоянием своей дочери, оцениваемого в $60 млн.