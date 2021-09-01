Нижний Новгород, 1 сентября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Спортсмен из города Дзержинска Андрей Вдовин завоевал золотую медаль паралимпийских играх в Токио, пробежав 400 метров за 49,34 секунды, передают нижегородские СМИ сегодня, 1 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпиада в Токио

Отмечается, что при этом спринтер установил новый мировой рекорд.

Ранее на паралимпийских играх в Токио Андрей Вдовин завоевал серебро в беге на дистанции 100 метров. Российский атлет тогда уступил «золото» спортсмену из США Нику Мэйхью.

Однако, на 400-метровой дистанции он уверенно обогнал американца и смог побить собственный рекорд 2019 года, улучшив результат на 1,11 секунды.

ИА REGNUM напоминает, что Андрей Вдовин является шестикратным чемпионом мира по легкой атлетике на спринтерской дистанции среди паралимпийцев.