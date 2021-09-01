Казань, 1 сентября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. 25-летний российский таранный форвард Герман Онугха 1 сентября пополнил состав казанского «Рубина». Клуб из республики Татарстан арендовал футболиста на один сезон с правом выкупа. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте «Рубина».

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В текущем сезоне Герман Онугха принял участие в семнадцати матчах датской Суперлиги, в которых отметился пятью забитыми мячами. Также футболист, выступая за самарские «Крылья советов», сыграл в четырех первых турах нового сезона Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

Воспитанник пензенского «Зенита» и «Краснодара» перешел в «Вайле» 4 июля 2021 года за 600 тысяч евро. Текущее соглашение нападающего с датским клубом рассчитано до середины 2023 года. Transfermarkt оценивает Онугху в 650 тысяч евро.