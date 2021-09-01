Великий Новгород, , 18:12 — REGNUM С 1 сентября в Новгородской области разрешается проведение культурно-развлекательных мероприятий, посвященных дням образования населенных пунктов, на свежем воздухе. Число их участников не должно превышать 1000 человек. Одновременно разрешается проведение сельскохозяйственных ярмарок на таких же условиях. Эти решения приняты по итогам заседания регионального оперштаба, сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области.

Герб Новгородской области

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«Такие мероприятия должны проводиться на открытом воздухе, с важным ограничением по численности участников — до тысячи человек. Все остальные ограничения, действующие в помещениях, остаются прежними», — отметил губернатор региона Андрей Никитин.

Он подчеркнул, что при подготовке таких праздников и ярмарое необходимо предусмотреть несколько развлекательных площадок в различных районах населенного пункта.

По данным главного государственного санитарного врача по Новгородской области Елены Никифоровой, в августе 2021 года количество зарегистрированных случаев COVID-19 снизилось на 8%, за минувшую неделю — на 1,6%. На фоне снижения заболеваемости детей и пожилых людей в последние две недели выросло количество заболевших среди молодежи в возрасте 18−29 лет. За последние сутки в Новгородской области выявлено 124 новых носителя коронавируса, выздоровел 91 человек, скончались семь пациентов.

По данным на 1 сентября, 158 449 жителей Новгородской области сделали первую прививку от коронавируса, 132 001 человек завершил цикл вакцинации. 30 августа в регион поступило 4800 доз вакцины «Спутник V» и 24 000 доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

Как отметил губернатор Андрей Никитин, 60% взрослого населения региона либо вакцинированы, либо переболели ковидом. Следующая цель — достичь 80% имеющих антитела за два ближайших месяца. Губернатор обратил внимание глав районов на то, что среди работников сферы образования должно быть больше вакцинированных, чем в среднем по региону.

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