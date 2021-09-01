Новосибирск, 1 сентября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. В Новосибирске на неделе с 24по 30 августа2021 года былозафиксировано снижение потребительских цен на автомобильныйбензин марок АИ-92 - на 0,4% иАИ-95- на 0,3%. На остальные виды топлива цены остались без изменений. Об этом сообщает Новосибирскстат.

АЗС

«На АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,30 до 47,10 руб. за 1 литр, марки АИ-95 — от 47,45 до 49,95 руб., марки АИ-98 — от 51,30 до 59,50 руб., дизельное топливо — от 51,95 до 53,55 руб. за 1 литр», — уточняет региональный орган статистики.

Отмечается, что на соответствующей неделе 2020 года потребительские цены наавтомобильный бензин и дизельное топливо не менялись.