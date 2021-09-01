Киев, 1 сентября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. США и Украина по итогам переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского объявят о возобновлении работы комиссии стратегического партнерства, которая не собиралась уже три года.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский с супругой в США

Об этом 1 сентября сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление представителя Белого дома.

Отмечается, в рамках реализации этой инициативы осенью ожидается встреча между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, где они утвердят новую хартию между обеими странами, в которой будут изложены параметры сотрудничества «для борьбы с вызовами XXI века».

Кроме того, заявил источник, по итогам переговоров с Зеленским Джо Байден объявит о своем одобрении нового пакета помощи Украине в сфере безопасности на сумму $60 млн, а министерство обороны США подпишет стратегическое оборонное рамочное соглашение, которое усилит сотрудничество по ряду насущных вопросов, включая безопасность в Черном море.

Также президенты объявят о новых инициативах по преодолению климатического кризиса и укреплении энергетической безопасности Украины, включая запуск обновленного стратегического диалога по энергетике с целью «дальнейшего устранения» последствий влияния проекта «Северного потока-2».

Ещё Вашингтон предоставит Киеву дополнительно $45 млн гуманитарной помощи и $12,8 млн дополнительную помощь в связи с COVID.

ИА REGNUM напоминает, что дату переговоров Зеленского и Байдена переносили уже несколько раз. Предполагается, что встреча состоится сегодня, 1 сентября. Президент Украины уже заявил, что рассчитывает в первую очередь обсудить вопросы безопасности, войны и экономики.