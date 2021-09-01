Москва, 1 сентября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Официальное разрешение на ипотеку в 18 лет не делает её доступной на получение в таком возрасте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил экономист Сергей Хестанов.

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Комментируя решение Сбербанка с 1 сентября снизить минимальный возраст ипотечных заёмщиков с 21 года до 18 лет, эксперт указал, что большая часть этих людей не сможет подтвердить все необходимые требования для получения займа.

«Помимо возраста к ипотечному заемщику есть много других требований. Человек в 18 лет за редким исключением не имеет в силу возраста истории работы и возможности получить ипотечные кредит у 18 летнего гражданина невелики», — сказал Хестанов.