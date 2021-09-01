Москва, 1 сентября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Получив возможность брать ипотеку, граждане в возрасте от 18 до 21 года вряд ли массово изъявят желание воспользоваться новой возможностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил экономист Сергей Хестанов.

Ипотека

«Ипотека — серьезное решение. Не характерен интерес людей такого возраста к таким сделкам», — сказал собеседник ИА REGNUM.

По его мнению, пользоваться этой услугой в таком возрасте будут, вероятнее всего, дети состоятельных родителей. Для остальных же это станет скорее теоретической возможностью.