Козельск, Калужская область, 1 сентября, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Перемышльского района, который обвиняется в совершении убийства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru На месте преступления

По версии следствия, 17 июня обвиняемый находился в парковочном кармане автомобильной дороги Козельск — Сосенский вместе со своей сожительницей и 41-летним жителем Кабардино-Балкарии, водителем фуры, с которым он познакомился в этот же день. В ходе распития спиртного обвиняемый беспричинно приревновал сожительницу к новому знакомому. В ходе конфликта он несколько раз выстрелил в знакомого из гладкоствольного ружья, снаряженного патронами 12-го калибра. Один из выстрелов пришелся в грудь водителя большегруза, мужчина скончался на месте. После совершения преступления мужчина и его сожительница скрылись с места происшествия. Стоящий грузовик привлек внимание сотрудников ДПС, которые остановились около него, осмотрели и обнаружили в кустах тело водителя с огнестрельными ранениями.

В ходе расследования были установлены и допрошены очевидцы преступления, проведены комплексная судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый содержится под стражей.