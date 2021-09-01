Лондон, 1 сентября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. 31 августа лондонский «Тоттенхэм» объявил о расторжении контракта с 28-летним фланговым атакующим защитником сборной Кот-д'Ивуара Сержем Орье. Также сообщается, что соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию.

Football.ua Серж Орье

Ранее сообщалось, что в услугах Орье был заинтересован московский «Спартак». Однако переход очень маловероятен из-за ограничений по количеству легионеров в составе. На данный момент в составе «красно-белых» есть восемь иностранных футболистов.

Серж Орье перешел в «Тоттенхэм» из «Пари Сен-Жермен» 31 августа 2017 года. «Шпоры» заплатили за ивуарийского защитника 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Серж Орье принял участие в девятнадцати матчах Английской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.